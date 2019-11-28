 Администрация морских портов Украины планирует получить 1,7 миллиарда прибыли за год

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно тексту презентации проекта финансового плана АМПУ на 2020 год, чистый доход предприятия в 2020 году планируется в объеме 6,772 млрд грн (рост на 2,28% к плановым показателям 2019 года). При этом 63% от общего чистого дохода составят портовые сборы, поступления от которых в следующем году, по прогнозам АМПУ, возрастут.

Валовая прибыль планируется в объеме 3,135 млрд грн (рост на 44%), EBITDA – 2,6 млрд грн (рост на 68,4%), рентабельность EBITDA – 165%.

На 2020 год запланирована сумма финансирования проектов капитальных вложений составляет 1,51 млрд грн, в том числе финансирование самоходного земснаряда – 523 млн. грн. за счет привлеченных средств. Без учета земснаряда размер финансирования по новым проектам составляет 215 млн грн (22% от общей суммы).

Согласно презентации финплана, в 2020 году украинские порты перевалят 149,2 млн тонн, то на 1,2% больше, чем предусматривалось финпланом текущего года.

В 2020 году на заработную плату АМПУ планирует направить 1,7 млрд грн (на 9,3% меньше по сравнению с планом 2019 года).

Финплан также предусматривает общее сокращение численности штата на 13,4% - с нынешних 7390 до 6400 человек. Средняя заработная плата составит 23,3 тыс. грн, что на 4,7% больше, чем в плане на 2019 год.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины.

Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.