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Все про:Укравтодор (345) Кубраков Александр (3)

 Новый глава "Укравтодора" назвал свою зарплату

Зарплата нового главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александра Кубракова составляет 24 тысячи грн в месяц.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Оклад - 24 000 грн… Я не хочу это все комментировать. Понимаю, что сейчас такие возможности у государства", - сказал Кубраков.

Комментируя зарплату своего предшественника Славомира Новака, которая составляла около 150 тысяч грн в месяц, глава "Укравтодора" отметил: "Ему как-то там премиями очень сильно добавляли и получалась другая зарплата. Я еще не уточнял, какой у него был оклад, премии, но думаю, что больше".

Отвечая на вопрос, как он согласился на такую зарплату, Кубраков сказа, что у него есть бизнес, "который приносит пассивный доход".

"В этом году получаю достаточно немалые дивиденды, вы их увидите в декларации. Я осознанно три года шел к этому. Могу себе сейчас позволить работать как минимум пару лет в таком режиме и нормально существовать", - подчеркнул глава "Укравтодора".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162268
 
 
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