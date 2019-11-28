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 С начала года на счета неплатежеспособных банков поступило 7 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

Общая сумма поступлений в январе-октябре 2019 года на счета ликвидируемых банков, составила 7,1344 млрд грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов Украины сообщает БизнесЦензор.

От реализации активов банки получили 6,1491 млрд грн, погашение кредитов – 872,6 млн грн, аренды имущества – 96,1 млн грн, погашение ценных бумаг – 16,6 млн грн.

В течение октября в неплатежеспособные банки поступило 505,8 млн грн, из которых 435,1 млн грн - от продажи их активов.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам октября 2019 лидировали, в частности: АО "ВТБ БАНК" – 106,3 млн грн; АО "Дельта Банк" – 99,9 млн грн; ПАО "Укрбизнесбанк" – 36,5 млн грн; ПАО "КБ "Крещатик" – 34,8 млн грн; АО "Родовид Банк" – 34,3 млн грн.

Кроме того, в общей сумме поступлений за октябрь 63,5 млн грн составили средства от погашения кредитов; 7,3 млн грн - от аренды имущества. От погашения ценных бумаг неплатежеспособных банков получили 7,6 тыс. грн.С начала года на счета неплатежеспособных банков поступило 7 миллиардов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162259
 
 
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