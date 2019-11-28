 Цены на нефть находятся ниже $64 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о ходе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром подешевели на $0,18 (на 0,28%) - до $63,88 за баррель. В среду их цена снизилась на $0,21 (на 0,33%), составив на закрытие $64,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,24 (на 0,41%) - до $57,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,3 (на 0,51%), закрывшись на отметке $58,11 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей и дистиллятов - на 725 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщал о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.