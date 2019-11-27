 Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" Ахметова до "B-"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

"РДЭ "B-" отражает повышенную финансовую гибкость ДТЭК после успешной реструктуризации долга, подверженность слабой украинской операционной среде, выделение дистрибуционных активов с 2019 года, ограниченную ликвидность в долгосрочной перспективе, высокие валютные риски и развивающуюся систему регулирования (запуск новой модели рынка)", – говорится в сообщении агентства.

Согласно ему, Fitch также повысило рейтинг еврооблиагций "ДТЭК Энерго" в долларах США до "B-" с рейтингом восстановления "RR4".

Энергохолдинг 18 ноября 2019 года завершил реструктуризацию оставшихся $245 млн банковского долга на условиях реструктуризации, которые были предложены всем держателям займов в 2016 году. Они включают пролонгацию срока погашения части долга до 2023 года (с небольшой амортизацией в 2020-2022 годы) и конвертацию части банковского долга в еврооблигации с погашением в 2023-2024 годах.

По данным Fitch, в ноябре-декабре этого года ДТЭК должен выплатить кредиторам в рамках реструктуризации $76 млн, в 2020 году – $50 млн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. В январе-июне 2019 года она сократила чистую прибыль на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3,342 млрд грн при снижении выручки на 35,8% – до 53,43 млрд грн.