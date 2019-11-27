 Суд обязал застройщика снести незаконные этажи дома-монстра на Подоле

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда города Киева, передает БизнесЦензор.

Соответствующий иск был подан в 2014 году Киевским городским советом как уполномоченным лицом на распоряжение земельным участком территориальной общины города Киева, на котором ведется незаконное строительство.

Как отмечается в сообщении, суд обязал ответчика за свой счет снести самовольно построенную надстройку, построенную выше восьмого надземного этажа здания жилищно-офисного комплекса.

"Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, накануне советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что надстроенные этажи так называемого "дома-монстра" на Подоле (ул. Нижний Вал, 27-29) угрожают не только архитектурному ансамблю Подола, а, в первую очередь, безопасности потенциальных жителей здания.

Напомним, в сентябре застройщик ЖК "Подол Престиж" по адресу ул. Нижний Вал, 27-29, который больше известен киевлянам, как "дом-монстр на Подоле",возобновил строительные работы.

Перед этим в апреле Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ по объекту на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Дело "дома-монстра" на Подоле рассматривается с декабря 2014 года, когда Киевский городской совет обратился в суд Хозяйственный суд Киева с иском к ООО "Патели Лизинг" об обязательстве снести надстроенные этажи, которые застроены с отклонением от утвержденной (согласованной) проектной документации за счет ответчика.