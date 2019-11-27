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 "Укрзализныця" запланировала повышение цен на билеты на 22%

"Укрзализныця" представила проект финансового плана компании на 2020 год. Согласно документу, в следующем году запланирована индексация тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на проект финплана компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, одним из его пунктов предусмотрена ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2% начиная с 1 марта 2020 года.

Таким образом, если финплан будет утвержден в предложенном виде, то в декабре 2020 года тариф на пассажирские перевозки будет на 22% больше относительно тарифа в январе того же года.

Что касается грузоперевозок, то в проекте финплана сказано о планируемой индексации вагонной составляющей (с 1 марта - на 2,5%, с 1 июня, 1 сентября и 1 декабря - по 2%).

Как сообщалось, ранее глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что компания не сможет полностью удовлетворить спрос на пассажирские перевозки без повышения тарифов.

По предварительной оценке железнодорожной компании, чтобы достичь уровня безубыточности стоимость билетов на пассажирские поезда необходимо поднять в более, чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа – в 3,5 раза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162188
 
 
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Люди будут платить проводникам, а поезда будут ездить полупустыми.
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