 НАБУ задержало одесского контрабандиста Альперина

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Только что задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, совершавшей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам", – сказано в сообщении.

Как уточнил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook, речь идет о Вадиме Альперине.

Детективы НАБУ и прокуроры САП готовятся лично вручить ему уведомления о подозрении. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В НАБУ добавили, что 26 ноября детективы Бюро сообщили о подозрении по этому же делу бывшему руководителю одной из региональных таможен, пяти служащим этой же таможни и бывшей чиновнице Государственной фискальной службы. Этим лицам инкриминируется причастность к махинациям, связанным с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего интересам государства нанесено более 77,7 млн грн убытков.

Кроме должностных лиц ГФС и таможни о подозрении также сообщено еще трем лицам - представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы.

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Как сообщалось, во вторник, 26 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.