 Власти Кипра лишили гражданства российского олигарха Дерипаску

По данным кипрского издания Politis, гражданство Кипра также отозвали у сына и дочери Дерипаски, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что среди тех, кто лишился гражданства Кипра, есть еще два российских бизнесмена.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что кипрские власти начали процедуру лишения гражданства 26 человек, в том числе девяти россиян. Также процедуру начали в отношении восьмерых камбоджийцев, пятерых китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца.

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Как сообщалось, ранее дети российского олигарха Олега Дерипаски Петр и Мария стали владельцами 3,4% компании En+, которая контролирует UC Rusal и "Евросибэнерго".

Напомним, санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В конце января 2019 года Минфин США снял часть санкций с подконтрольных Дерипаске фирм "Русал", En+ и "Евросибэнерго" после того, как бизнесмен снизил свою долю участия в этих компаниях.