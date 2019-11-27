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Все про:Кабмин (3632) Крым (737) Россия (4243) санкции (1297)

 Кабмин ввел санкции против 131 российской компании за оккупацию Крыма

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, ввел санкции против 91 российского юрлица и 40 юрлиц, зарегистрированных Россией на территории оккупированного Крыма.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, санкции введены за разрушение объектов культурного наследия на территории оккупированного полуострова, осуществления там теле- и радиовещания, а также поставки материалов для оборонно-промышленного комплекса РФ, передает БизнесЦензор.

В частности, за обеспечение незаконной деятельности оккупационной администрации РФ и проведение незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, их уничтожение, разрушение или повреждение санкции введены в отношении 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юрлиц, зарегистрированных Россией на территории АР Крым и Севастополя, вводятся

Кроме того, за незаконное вещание на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Крыма введены санкции против 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории оккупированного полуострова по российскому законодательству.

За причастность к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории, санкции введены против 33 российских юрлиц и 3 юридических лиц, зарегистрированных россиянами на территории АР Крым.

"Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и г. Севастополь Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Введение санкций сделает невозможным ведение этими юрлицами экономической деятельности на территории Украины.

Кроме того, решение позволит инициировать введение санкций в отношении указанных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162179
 
 
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