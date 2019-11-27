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 Twitter начнет удалять неактивные аккаунты пользователей

Сервис микроблогов Twitter обновил политику в отношении профилей, в которые пользователи не заходили свыше полугода.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, с 11 декабря такие аккаунты будут удаляться, а имена пользователей будут освобождаться.

Владельцам профилей будут направляться сообщения по e-mail, в которых их будут предупреждать о скором удалении аккаунта. Для того, чтобы сохранить профиль, необходимо будет зайти в него.

По сообщению Twitter, частично такая политика внедряется для того, чтобы люди чаще заходили в профиль и совершали активные действия. Пока не сообщается, когда освобожденные имена пользователей будут снова доступны для занятия другими пользователями. Удаление профиля будет занимать не один день, а проходить на протяжении месяцев. The Verge спросил у представителя компании, какую политику Twitter будет проводить в отношении аккаунтов умерших пользователей, однако в компании ответили, что у них пока нет способа увековечить память пользователей, однако они думают об этом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162169
 
 
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