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Все про:НБУ (4205) платежные системы (221)

 Нацбанк согласовал условия деятельности международной платежной системы Transfast

Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Соответствующее решение принято 25 ноября 2019 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение НБУ.

Международная платежная система Transfast является глобальной системой перевода средств, которая предоставляет услуги перевода средств в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

Международная платежная система Transfast стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162164
 
 
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