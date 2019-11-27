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 Минздрав представил программу борьбы с эпидемиями стоимостью 3 миллиарда

Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здоровья презентовали новую бюджетную программу и новый закон в сфере общественного здоровья, на финансирование которой планирует выделить более 3 млрд грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Бюджетная программа "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" предусматривает комплексный подход к аспектам общественного здоровья, то есть все направления общественного здоровья впервые будут финансироваться из одной бюджетной программы.

Задачами программы является иммунопрофилактика, развитие человеческих ресурсов, профилактика неинфекционных заболеваний, меры по борьбе с эпидемиями, пропаганда здорового образа жизни, профилактика ВИЧ и эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями.

В рамках программы будут закупаться медикаменты для лечения ВИЧ/СПИД, туберкулеза, гепатита "В" и "С", расходные материалы и тест-системы для диагностики, сопровождения и мониторинга течения ВИЧ-инфекции, заместительная поддерживающая терапия, АРВТ для взрослых, подростков и детей, иммунобиологические препараты, лекарственные средства для пациентов с инфекционными заболеваниями, сопровождающимися высоким уровнем летальности, а также необходимые материалы для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162152
 
 
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