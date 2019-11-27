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 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупные розничные сети АЗС 27 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 копеек за литр, после чего средняя по стране розничная цена выросла на 18 копеек – до 11,99 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 15-18 копеек – до 11,32-11,35 грн/л.

В сети AMIC автогаз подорожал на 21 копейку – до 11,91 грн/л.

На станциях SOCAR автогаз подорожал на 20 копеек за литр.

Также цены выросли на "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, "Род-Ник", SUN OIL, Mango и Motto.

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Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа с начала ноября увеличились на 10% – до 19,6 тыс. грн за тонну. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур".

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн топлива против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162147
 
 
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