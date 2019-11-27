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Все про:госдолг (444) Минфин (1248) Cargill (11)

 Минфин одолжил 250 миллионов евро у Cargill

Украина в октябре привлекла кредиты от Cargill в евро на сумму около 250 млн (эквивалент $277,65 млн).

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Министерства финансов о состоянии госдолга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, в результате доля обязательств в евро в общей структуре госдолга Украины по итогам октября выросла с 9,93% до 10,57%, или в долларовом эквиваленте до $8,65 млрд.

Более детальная информация об условиях привлеченных средств пока отсутствует.

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Как сообщалось, правительство Украины постановлением от 10 июля этого года поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International: 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.

В Минфине тогда подтвердили факт переговоров с Cargill Financial Services, отметив, что детали смогут сообщить только после подписания соответствующих документов.

Напомним, в июне Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162145
 
 
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