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 Кабмин одобрил отмену трудовых книжек

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, такое решение позволит сократить бюрократические процедуры и оцифровывать процессы.

"Работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения трудового стажа в случае потери бумажной трудовой книжки или расхождений в данных о работе. Вместе с тем пенсии и социальные выплаты постепенно начнут назначаться автоматически, без лишней бюрократии и необходимости приходить для этого в органы Пенсионного фонда", – заявил Гончарук.

Согласно решению правительства, после одобрения законопроекта в Верховной Раде электронная версия трудовой книжки уменьшит нагрузку на работодателей и самозанятых работников - ФЛП.

Ожидается, что решение правительства также упростит поиск работы и оформление на работу.

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Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов поддержал отмену трудовых книжек. По словам министра, вместо трудовых книг можно внести должность работника в существующий реестр, так как вся информация о трудовой деятельности еще с 2000 года уже находится в единой базе данных.

Ранее разработку законопроекта для отмены трудовых книжек анонсировал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162137
 
 
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