 Кабмин направил 200 миллионов на жилье для ветеранов АТО и переселенцев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Согласно решению правительства, участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья.

На эту программу правительство направит 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн - для кредитования внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, правительство отдельно выделил еще 1,8 млн грн на жилье для 6 семей внутренне перемещенных лиц в Житомире, которые смогут получить жилье за счет софинансирования государственного и местного бюджетов. Среди тех, кто получит жилье семьи с детьми, в частности, одна семья имеет ребенка с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Как сообщалось, 28 октября правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова.