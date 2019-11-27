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 Кабмин назначил глав Укртрансбезопасности и Госинфрапроекта

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, назначил Кирилла Хомякова председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов, а Александра Погорелого – главой Государственной службы по безопасности на транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Согласно поданной Хомяковым декларации кандидата на должность, в 2018 году он получил более 4 млн грн дохода как физлицо-предприниматель, а также хранил наличными 40 тыс. евро и $52 тыс.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

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Как сообщалось, 20 октября Кабмин уволил с должности первого заместителя, и.о. главы Госинфрапроекта Николая Божко, назначив его временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

До этого Божко с апреля 2014 года был первым заместителем главы Государственного агентства инфраструктурных проектов, в 2015 году баллотировался в горсовет Киева от партии "Оппозиционный блок".

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский заявил об отстранении Михаила Ноняка от исполнения обязанностей председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162127
 
 
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