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Все про:Кабмин (3632) увольнение (379) Мининфраструктуры (736) Криклий (33) Клитина Александра (1)

 Кабмин уволил заместительницу Криклия после скандала с перепиской

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, уволил Александру Клитину с должности заместителя Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил своей заместительнице Александре Клитиной уволится после публикации ее переписки с неизвестным пранкером, но она отказалась. После этого министр пообещал внести соответствующее решение на заседание Кабмина.

Напомним, в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе (госсекретаря Мининфраструктуры, – ред.) Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Кабмин назначил Александру Клитину на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции 18 сентября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162124
 
   
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 Топ комментарии
 
за правду выгнали - как всегда...
стОило бабенке вслух сказать о махинациях, мутках и тотальном воровстве барыг из квартала - вот и результат.

можно только представить объемы хищений - если через полгода клоуна при власти:
- нечем платить больничные
- нечем платить учителям
- выгребли все деньги из Пенс-фонда и т.п.

Зато сепарам - пожалста! - и пенсии, и мосты, и сраку бубочка подставляет, и ротиком поработать рад.
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1. много знала
2. много п...ела
3. молодой смене нужно дорогу давать
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Выглядит что так. Если бы выгоняли за то, что получила должность через постель, то должен быть наказан и тот, с кем спала.
А о нем ни гу-гу.
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Поддержу вопрос. Потому как избавляться от неугодных при помощи клеветы в СМИ это отвратительная и позорная практика. Это практиковалось при предыдущей власти и стало одной из причин по которой от нее избавились.
Даже если правда, то увольнять нужно тех, кто назначал на должность.
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за правду выгнали - как всегда...
стОило бабенке вслух сказать о махинациях, мутках и тотальном воровстве барыг из квартала - вот и результат.

можно только представить объемы хищений - если через полгода клоуна при власти:
- нечем платить больничные
- нечем платить учителям
- выгребли все деньги из Пенс-фонда и т.п.

Зато сепарам - пожалста! - и пенсии, и мосты, и сраку бубочка подставляет, и ротиком поработать рад.
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Оноре де Бальзак, "блеск и нищета куртизанок"... в городе, где всё продается и всё покупается... романтическая драма...
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Какой светильник разума угас,
какие губки плямкать перестали.
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надо ставить как Климпуш-Цынцыдзе и вопросов не будет!)
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Красивая женщина, а с ней так по свински.
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тому й звільнили, бо анал табу! тільки в губи накачані!
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Сдали мажуки, суки девчонку, сдали! Отакие у нас политики с яйцами в штанах!
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+Александру Клитину уволили за то что вскрыла коррупцию в министерстве. А это самое большое преступление. Там воруют миллиарды. Да за такое бабло и убить могут.
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Если бы Александра сболтнула чепуху, никто бы и внимания не обратил. Но она сказала истинную правду. Цена этих фактов исчисляется сотнями миллионов, а возможно и миллиардами. Отсюда такая реакция, такой скандал. И вместо того чтобы проверить факты, Александре заткнули рот, уволив с должности. Очень и очень печально.
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Хаха, как её обвиняли в получении должности через постель так тут такая грязь на неё лилась, а как её уволили то стала героиней.))
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