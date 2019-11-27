 Кабмин уволил заместительницу Криклия после скандала с перепиской

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил своей заместительнице Александре Клитиной уволится после публикации ее переписки с неизвестным пранкером, но она отказалась. После этого министр пообещал внести соответствующее решение на заседание Кабмина.

Напомним, в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе (госсекретаря Мининфраструктуры, – ред.) Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Кабмин назначил Александру Клитину на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции 18 сентября.