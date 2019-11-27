 Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает ряд действия, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов.

Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о киберугрозах и нападениях, разработать план совместных учений.

Кроме того, была подписана Декларация о намерениях о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций между Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством экономики и инноваций Литовской Республики, передает пресс-служба правительства.

"Фактически это первый официальный документ о трансграничном признании электронных подписей Украины. И это очень важно, чтобы е-контракты, е-счета и другие аналогичные решения для наших граждан и бизнеса совсем скоро стали реальностью", – отметил вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В подписанной декларации речь идет о совместных палах двух стран по создании условий для взаимного признания электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций, в частности создание сертификатов электронных подписей, электронных печатей и аутентификации веб-сайтов, создании электронных меток времени.

Также стороны планируют инициировать начало проектов, имеющих целью выявить пробелы, которые препятствуют установлению взаимного признания средств электронной идентификации и доверительных услуг.

Страны также намерены объединить усилия для устранения барьеров на пути трансграничного использования доверительных услуг трансграничных е-контрактов, е-счетов и других решений, а также поощрять инициативу частных компаний в этой сфере.