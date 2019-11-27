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 Кабмин ввел фиксированную цену на газ для населения с 1 января (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, утвердил механизм формирования гарантированной цены на газ, которая будет действовать с 1 января.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук напомнил, что угроза прекращения транзита российского газа с 1 января может привести к росту рыночных цен на топливо и принятое решение призвано обезопасить граждан от таких колебаний.

"В эту зиму украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответствующее решение о гарантированной цене на газ мы сегодня на Кабмине приняли", – сообщил премьер.

По словам главы правительства, в этом вопросе есть взаимопонимание с НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы, работая с этой компанией, согласовали с ней программу, которая называется "гарантированная цена на газ". Это означает, что каждый, у кого есть такое желание, сможет купить газ по той цене, которая есть сейчас, она значительно ниже. Он сможет оплатить этот газ наперед", – уточнил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе правительства, согласно условиям программы каждый потребитель с 1 января 2020 года (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) до 1 мая 2020 года автоматически становятся участниками программы.

Отпускная цена газа от НАК "Нафтогаз Украины" для них составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку до домохозяйства), что является самой низкой ценой для отопительного сезона за последние два года.

При этом у всех без исключения потребителей будет выбор: остаться в программе, или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря текущего года. В случае выхода из программы "Гарантированная цена на газ" потребитель будет оплачивать газ по цене, которая сложится на рынке. Решение принимает каждый потребитель индивидуально.

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Как сообщалось, согласно разработанному Министерством энергетики и защиты окружающей среды проекту изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), предложено ввести фиксированную цену на газ для нужд населения и поставщиков тепла в январе-апреле 2020 года.

В Минэкоэнерго опасаются, что при отсутствии транзита и без внедрения "рыночного" механизма фиксированной цены повысится риск срыва стабильного прохождения отопительного сезона, а также увеличатся расходы государства на субсидии для населения.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным Минэкономразвития; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162120
 
 
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Прєлєсно, ось чергове зниження цін проросло.
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Люди с минималкой, у вас есть возможность зимой погреться дешевле, если не умрете с голода.
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Купуй зараз газ, а полізуть ціни на продукти харчування - бери кредити на харчи...Ось вам і кінець бідносі...Бурні оплески.... Занавіс...Кінець....Хто слухав... молодець... Кабмин ввел фиксированную цену на газ для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 3154
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Епоха бідності закінчилась, чекаємо на епоху процвітання. Не дарма ж нам стільки свят дали. Їжте, хоч повилазьте. А можна ще всім стати на колінця і повзти до х-ла з вибаченнями. Дохазяйнувались. Хоча, якщо помічниця президента за 25000 грн. каву йому подає то це ж дійсно епоха процвітання для слуг народу.
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А сколько по вашему должен получать пресс-секретарь президента, в Киеве это зарплата менеджера среднего звена. Тем более она пишет что сам оклад 15 тыс а еще 10 это доплаты за язык, дисертацию и прочее.
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Самое интересное в этот статье это - отказаться от гарантированной цены до 20 декабря - то есть до того как будут переговоры на которых может быть подписан контракт, РФ отложила запуск северного потока до середины 2021 года, и в случае подписания украинцы будут платить выше рыночной цены, те которые не отказались, весь вопрос в том подпишут ли а с другой стороны как в ЕС поставлять будут, так что думайте.... здесь вам не там, да уж в сравнении с НЕНастардамусом Мавроди отдыхает, что может уже подтвердить снижение доллара и облигации гос займа под 16%. Дрова и уголь на всю оставшуюся независимость, но зато в ЕС.
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Оборжатся, мы говорят не покупаем газ у России но если они перекроют транзит то цена резко взлетит, при этом газ они будут брать с наполненных летом по низкой цене хранилищах. Как такое вообще возможно.
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