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Все про:бюджет (928) дороги (934) Донбасс (494) Криклий (33)

 Расходы госбюджета на ремонт дорог на Донбассе вырастут на 50%, – Криклий

В государственном бюджете на 2020 год заложены рекордные почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе, предполагается финансовое участие международных партнеров.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время 12 заседания Совета президентов Украины и Литвы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу президента. 

В частности, Криклий рассказал о восстановлении мостового перехода через реку Северский Донец в Станице Луганской, по которому местные жители пересекают линию разграничения.

"Мы хотим показать, что качество жизни на подконтрольной территории Украины – лучше. В 2020 году правительство увеличит финансирование восстановления местных дорог Донетчины и Луганщины на 50%. Мы также привлекаем средства ЕБРР и других международных организаций для восстановления местных дорог. Донецкая и Луганская области также будут участвовать в этом проекте", – цитирует Криклия пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министр отметил, что Литовская Республика выделяет 1 млн евро на восстановление школы в Авдеевке.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162118
 
 
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Значица так: два миллиарда своих, плюс два миллиарда в долг - и начать выплачивать сепарам за ущерб, нанесенный украинской армией!
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