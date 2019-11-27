 Кабмин уволил главу "Энергоатома" (обновлено)

Об этом в Телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, эту информацию также подтверждают источники БизнесЦензор.

Позднее премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге подтвердил эту информацию, отказавшись комментировать причины принятого решения.

"Да, это правда, решение соответствующее правительством принято. Это было решение министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Я думаю, он прокомментировать это более подробно", – сказал Гончарук.

Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года. До этого он уже возглавлял "Энергоатом" в 2008-2012, 2005-2006, а также 2000-2003 годах.