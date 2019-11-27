 МАУ не планирует дальнейшей отмены рейсов в зимний период

Об этом сообщил Интерфакс-Украина вице-президент МАУ Сергей Фоменко, передает БизнесЦензор.

"Мы уже все сделали (по сокращению полетов). Мы увидим реальный эффект для компании в более длинной перспективе. На прошлой неделе мы летали на 17% меньше, чем планировали. Мы пересадили пассажиров на рейсы других международных авиалиний Украины и отменили рейсы, на которые негативно влиял облет РФ. Зима в авиации завершается 26 марта, и в начале апреля будем анализировать результаты (сокращения полетов), смотреть, что нам показывает летняя навигация, предварительное бронирование, загруженность рейсов", – сказал Фоменко.

При этом, по его мнению, в следующем году стоимость авиаперелетов под давлением конкуренции продолжит снижаться.

"Полагаю, под давлением конкуренции цены будут снижаться. При этом если не будет достаточного спроса, то будут сокращаться рейсы. Но стоимость билетов зависит от составляющих: если вырастет цена топлива, навигации или услуг аэропортов, то себестоимость будет расти и снизить цену будет сложно", – отметил Фоменко.

По его оценкам, при условии отмены НДС в авиации цены на внутренние авиаперевозки упадут на 15-16%, на международные – на 5-7%. Дополнительное снижение стоимости перевозок может обеспечить отмена акциза на топливо – это даст еще минус 2-4% снижения цены перевозок, констатировал вице-президент МАУ.

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Как сообщалось, ранее МАУ сообщила о прекращении с 14 января 2020 года выполнения регулярных рейсов между Киевом и Краковом (Польша) с целью вернуть бизнес в зону безубыточности.

Кроме того, с 16 ноября 2019 года частотность полетов из Киева в Бангкок (Таиланд) снижена до трех еженедельных рейсов, а с 29 марта 2020 года – на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

В связи с необходимостью оптимизации затрат МАУ также прекращает выполнение рейсов в Амман (Иордания), Минск (Республика Беларусь), Ригу (Латвия), приостановила воздушное сообщение между Киевом и Пекином (Китай).

МАУ завершила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

По прогнозам совладельца авиакомпании Арона Майберга, убыток МАУ в 2019 году будет меньше, чем годом ранее.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16 ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров более чем в 3 тыс. городов мира.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь".