 Кабмин выделил 1,9 миллиарда на сферу образования

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Так, уже до конца этого года те украинские школы, которые не имеют доступа к скоростному интернету, его получат. Дети в сельской местности смогут комфортно добираться учебных заведений и питаться в комфортных условиях. Для этого будет закуплено около 430 новых школьных автобусов и проведен ремонт столовых, для этого предусмотрено 400 млн грн.

"Сегодня мы направили почти 801,6 млн грн на современное оборудование и технологии. Уже в этом году наши школьники, которые интересуются математически-естественными науками, технологиями и техническим творчеством получат новое оборудование для кабинетов и STEM-лабораторий", - прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он добавил, что правительство позаботилось и о приобретении оборудования для специальных школ и учебно-реабилитационных центров, в которых учатся дети с особыми потребностями. На это будет направлено 55,3 млн грн.