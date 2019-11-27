 ДТЭК Ахметова выводит в простой персонал на Приднепровской ТЭС в Днепре

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает БизнесЦензор.

В компании указывают, что простой части персонала станции не повлияет энергоснабжение и теплоснабжение региона.

"В соответствии с КЗоТ и коллективными договорами, за всеми сотрудниками, которые выведены в простой, сохраняется 2/3 оклада", - говорится в сообщении ДТЭК.

Причиной таких действий компания называет "дискриминационные условия" для тепловой генерации.

"Вывод части персонала станции в простой вызван неблагоприятной ситуацией на рынке электроэнергии. Сейчас на рынке электроэнергии действуют дискриминационные условия, при которых отечественная генерация вынуждена работать себе в убыток. Это связано с импортом электроэнергии и низкими прайс-кепами - искусственным ограничением цены, установленным в рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

В работе на Приднепровской ТЭС остаются 2 блока из 5. Станция готова включать дополнительные блоки в случае необходимости и заявки системного оператора.

Напомним, 24 ноября стало известно о "выводе в простой" части персонала Бурштынской ТЭС – единственного производителя электроэнергии в Бурштынском энергоострове – части энергосистемы, обособленной от остальной Украины.

За три месяца работы нового рынка цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в Бурштынском энергоострове выросла на 12,5% – с 1698,34 грн/МВт-ч до 1911,38 грн/МВт-ч.

Как сообщал БЦ, чистая прибыль компании "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев 2019 года составила 5,7 млрд грн. "ДТЭК Павлоградуголь" поставляет топливо для теплоэлектростанций ДТЭК, включая Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС, а также частично – для Приднепровской ТЭС.

ДТЭК указывает на убытки своей генерации из-за дорого топлива и под этим предлогом сокращает рабочее время части сотрудников.