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 Украина продолжает переговоры с МВФ по подготовке новой программы, – Смолий

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом по подготовке новой программы.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переговоры продолжаются, мы надеемся на их успешное завершение", - сказал Смолий.

По словам главы НБУ, после завершения работы миссии МВФ в Киеве на минувшей неделе в настоящее время продолжаются консультации в Вашингтоне.

"С учетом того, что День благодарения выпадает на четверг и пятницу, в Вашингтоне - выходные, ожидаем какие-то месседжи на следующей неделе", - добавил Смолий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162104
 
 
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МВФ нужен мне, моим соседям, другим украинцам. А вот Зеленскому и ко наф не упала. Это ходячий пенис от рояля. Зачем пенису кредит?
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