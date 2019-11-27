 Турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты

Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика, передает БизнесЦензор.

Авиакомпания объясняет принятое решение необходимостью реструктуризации.

16 декабря Atlasglobal обещает опубликовать на своем сайте информацию о процедурах возврата и изменения билетов, до этого момента продажа билетов также будет приостановлена.

Как сообщалось, с 1 ноября 2018 года авиакомпания Atlasjet (торговая марка Atlasglobal) выполняла собственные прямые рейсы по маршруту Стамбул-Одесса-Стамбул.

В апреле 2018 года авиакомпания Atlasjet Ukraine объявила об отмене всех регулярных рейсов. Речь шла о рейсах в Стамбул из Харькова, Запорожья и Львова. Вместе с тем, перевозчик оставлял за собой возможность вернуться к выполнению регулярных рейсов на украинском направлении.

Atlasjet Ukraine зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. На данный момент в реестре гражданских воздушных судов за авиакомпанией числится один самолет Airbus A320 с регистрацией UR-AJC.