 Беларусь планирует увеличить поставки электроэнергии в Украину

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский журналистам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По итогам года общий объем экспорта электроэнергии может составить 2 млрд кВт-ч. В прошлом было около 1 млрд кВт-ч. Экспорт теоретически может вырасти и до 4 млрд кВт-ч", – сказал Закревский.

По словам чиновника, в текущем году электроэнергия экспортируется в страны Балтии и Украину. При этом замминистра подчеркнул, что Украина по сравнению с Балтией является для Беларуси премиальным рынком.

"Перевес выгоды в поставках электроэнергии в Украину по сравнению с Балтией огромен. Это 80 на 20. Сейчас сложилась такая цена на беларускую энергию, что для украинцев она выгодна. Беларусь при этом не демпингует и продает с выгодой", – отметил замминистра.

Закревский также сообщил, что Беларусь хотела бы экспортировать электроэнергию в Польшу. Однако, продолжил он, "со стороны Польши линия (ЛЭП) пока разобрана, и это политический вопрос".

Замминистра также сообщил, что с учетом ожидаемого ввода БелАЭС в стране планируется увеличить потребление электроэнергии на 12,5% к 2025 году.

"Сейчас принято достаточно мер по росту электропотребления в стране. Мы ожидаем к 2025 году уровень потребления около 44-45 млрд кВт-ч, то есть плюс 5 млрд кВт-ч к тому объему, который у нас сейчас фиксируется", – сказал он.

Одновременно с ростом производства электроэнергии на БелАЭС из системы "Белэнерго" будут выводиться неэффективные мощности по генерации.

"Рано или поздно мы просто выведем мощности, эквивалентные мощности атомной станции. Зачем мы строим АЭС? Чтобы заместить неэффективные и морально устаревшие мощности беларуской энергосистемы. После ввода атомной станции, ее интеграции, постепенно к 2030 году мы выведем устаревшее оборудование из эксплуатации. До 2025 года уже определен вывод из эксплуатации около 1 ГВт мощностей", – отметил Закревский.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова был крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям. В том числе ДТЭК лидировал в поставках энергии по направлению из России и Беларуси в Украину (136 тыс. МВт-ч). Как уточняли в ДТЭК, весь этот объем пришелся на поставки только из Беларуси.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в увеличении импорта электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре заявил о наличии предпосылок для расширения сотрудничества с Украиной в сфере поставок электроэнергии.

При этом белорусский президент напомнил о планах ввести в эксплуатацию первую АЭС в Беларуси в следующем году.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года.