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 Финансы, Макроэкономика
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 Goldman Sachs купил у Deutsche Bank активы на $51 миллиард

Deutsche Bank продал американскому Goldman Sachs портфель ценных бумаг номинальной стоимостью 40 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и отмечает, что германский банк избавился от ненужных ему активов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, отмечают источники агентства.

Deutsche Bank отказывается от тех направлений бизнеса, в которых он не смог успешно конкурировать с другими банками. Сокращение объема активов на балансе является одним из базовых моментов стратегии реорганизации бизнеса, обнародованной банком в июле этого года.

Goldman Sachs ранее купил, по крайней мере, один пакет ценных бумаг, выставленный на продажу Deutsche Bank. В сентябре этого года американский инвестбанк приобрел азиатскую часть портфеля деривативов на акции Deutsche Bank.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162089
 
 
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