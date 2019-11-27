 Кабмин утвердил введение второго этапа медицинской реформы

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает много пациентов, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена", – пояснил Гончарук.

Глава правительства напомнил, что для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья.

"С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи", – подчеркнул премьер.

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Кроме того, согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжится финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи. Также продолжается программа "Доступные лекарства", которая будет расширяться.

Договоры о медицинском обслуживании населения медицинские учреждения заключают с Национальной службой здоровья Украины. Для этого они должны превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, поставить компьютеры и информационную медицинскую систему для подключения к национальной системе электронного здоровья eHealth.