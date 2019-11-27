[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.85 26.13
 Власть, Недвижимость
  467  0
Все про:ДУСя (45) Кабмин (3632) приватизация (696) ФГИ (615)

 Кабмин передал на приватизацию столичный отель "Днепр"

Кабинет министров утвердил распоряжение о передаче столичного отеля "Днипро" Фонду государственного имущества для дальнейшей приватизации.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил нарде Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Согласится с предложением Государственного управления делами о передаче Фонду государственного имущества полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно частного акционерного общества "Отель Днепр", - говорится в распоряжении Кабмина, которое опубликовал Гончаренко.

Как сообщалось, 25 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий для их последующей приватизации.

В частности, документом Государственному управлению делами поручено передать для приватизации гоударственный пакет акций гостиницы "Днепр" в Киеве, а также целостные имущественные комплексы госпредприятий "Чайка", "Центр-Сервис", "Технобуд" и "Украинские информационные и телекоммуникационные сети".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162081
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Кабмин Нафтогаз НБУ нормандская четверка Россия Эстония
 
 
 
 
 
 вверх