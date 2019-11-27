 Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

На пленарном заседании в среду, 27 ноября, за это решение проголосовал 461 евродепутат, против выступили 157 человек, еще 89 воздержались, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, обновленный состав Еврокомиссии сможет приступить к работе с 1 декабря – на месяц позже планировавшегося срока.

Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной во главе высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Выступая с речью перед европарламентариями, она поблагодарила своего предшественника Жан-Клода Юнкера, назвав его "великим европейцем". Важнейшими задачами на ближайшие годы она назвала защиту климата и перехода с аналогового на цифровой формат в различных сферах.

Должность еврокомиссара по энергетике заняла бывшая министр энергетики Эстонии Кадри Симсон. Ранее он критично высказывалась о проекте "Северный поток-2".

Энергетическая политика также войдет в сферу ответственности нового вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса.