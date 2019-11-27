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 Кабмин выделил 200 миллионов на зарплаты медикам и учителям, – Гончаренко

Кабинет министров Украины выделил 203 миллиона гривен стабилизационной дотации для погашения долгов по зарплате учителей и врачей.

Об этом в Телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает БизнесЦензор.

"Выделили и распределили 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", - сообщил нардеп.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 ноября уже перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов Министерства здравоохранения на медицинскую субвенцию местным бюджетам для погашения задолженности по зарплате перед медиками.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162072
 
 
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