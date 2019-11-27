[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.85 26.13
 Энергетика, Макроэкономика
  719  0
Все про:Витренко (11) Газпром (1380) Нафтогаз (1940) Транзит газа (266)

 В "Нафтогазе" назвали 13 декабря "дедлайном" для заключения газового контракта с РФ

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря, передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сказал он журналистам в Берлине.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - сказал Витренко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162063
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Донбасс Зеленский Кабмин Нафтогаз НБУ нормандская четверка Россия Эстония
 
 
 
 
 
 вверх