 Из-за высокого зеленого тарифа Украина попала в десятку самых привлекательных стран для инвестиций в ВИЭ

Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном агентством Bloomberg New Energy Finance, передает БизнесЦензор.

В отчете за 2018 год Украина занимала 63 позицию, а в отчете 2019 года поднялась на 8 место.

Верхние строки рейтинга поделили крупнейшие развивающиеся экономики: Индия, Чили, Бразилия, Китай, Аргентина. К ним присоединились Иордания и Кения.

"Некоторые новые рынки процветали в 2018 году. Таиланд, Вьетнам, Украина, Марокко и Аргентина достигли рекордных новых мощностей", - сказано в отчете.

В отчете утверждается, что в Украине к появлению иностранных инвестиций привели привлекательные льготные (зеленые) тарифы, налоговые льготы (отмена НДС на импорт оборудования для ВИЭ) реформы энергетического сектора.

В целом, по данным Bloomberg, в 2018 году в странах с развивающейся экономикой было установлено 107 ГВт ВИЭ. Среди них солнечная энергия – 66 ГВт, введенных в эксплуатацию в 2018 году. На втором месте ветер с 29 ГВт. Суммарная мощность малых гидроэлектростанций, биомассы и геотермальных источников составляет 12 ГВт.

Как сообщал БЦ, зеленые тарифы в Украине превышают аналогичные тарифы в Европе. Установленная мощность ВИЭ в Украине достигла 5,74 ГВт и ввырабатывает около 2% электроэнергии в стране, получая при этом более 8% средств с электроэнергетического рынка.

Резкое увеличение мощностей ВИЭ приведет к ограничению дешевой генерации – такой как атомные станции, и росту тарифов для потребителей.