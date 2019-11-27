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 Власть, Коррупция
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Все про:ГПУ (737) Злочевский (70) Кулик Константин (3) Рябошапка Руслан (24) Burisma (3)

 Прокурора Кулика по делу Burisma уволили как непрошедшего аттестацию, – ГПУ

Прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры на основании непрохождения аттестации, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Кулик уволен. Основание увольнения - непрохождение аттестации", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 14 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Кулик, от решения которого зависело включение в расследование дела в отношении компании "Бурисма Холдинг" ("Burisma Holdings") сына экс-вице-президента США Байдена Хантера, не пришел на переаттестацию и будет уволен.

Рябошапка не сообщил, фигурирует ли в большом производстве по "Бурисме", из которого выделяют разные эпизоды, в данный момент Хантер Байден, но сообщил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Кулика, который в настоящее время "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое проводится в рамках переаттестации.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем (Куликом)", – сказал генпрокурор.

Далее, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Кулик в 2014 году стал военным прокурором антитеррористической операции. В 2016 году украинские правоохранители обвиняли его в незаконном обогащении.

Впоследствии Кулик работал заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества и начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162044
 
 
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кроме увольнения, надо этого прокуроришку проверить, ведь бабло то у него откуда то бралось, не на зарплату ведь жил)))))
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