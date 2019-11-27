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 Профсоюзная организация в суде оспаривает контракт с членами набсовета "Приватбанка" (обновлено)

Печерский районный суд Киева 25 ноября открыл производство в гражданском деле по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее определение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 26 ноября.

Среди ответчиков указаны также Министерство финансов, Кабинет Министров, в качестве третьего лица - Национальный банк Украины (НБУ) и Генеральная прокуратура.

Подготовительное судебное заседание назначено на 27 января 2020 года.

Согласно реестру юрлиц, указанная первичная профсоюзная организация была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Как сообщалось, правление Национального банка Украины обвиняет бывшего владельца национализированного "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении на НБУ.  

Напомним, НБУ в сентябре текущего года согласовал 9 независимых членов набсовета "Приватбанка" во главе с Шэрон Искья.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162037
 
 
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