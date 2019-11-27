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Все про:аэропорт (728) авиасообщение (1388) пассажиропоток (319)

 Пассажиропоток аэропортов за 10 месяцев вырос на 19%

Пассажиропотоки через аэропорты Украины за январь-октябрь 2019 года увеличились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 20,745 млн чел.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно оперативной информации на сайте Государственной авиационной службы, в частности, в международном сообщении пассажиропотоки увеличились на 20,1% и составили 18,766 млн чел.

Объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли на 10,3% - до 11,923 млн чел. (международные - на 10,5%, до 10,943 млн чел.).

В течение января-октября 2019 года украинские авиакомпании выполнили 88,4 тыс. коммерческих рейсов (рост на 3,4%), в т.ч. 74,6 тыс. международных (рост на 3,5%).

Как сообщалось, авиакомпании Украины за 2018 год перевезли около 12,5 млн пассажиров, что 18% больше по сравнению с 2017 годом. Пассажиропоток через аэропорты страны в 2018 году увеличился на 25% - до 20,55 млн человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162033
 
 
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