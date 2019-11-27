[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.85 26.13
 Власть
  36  0
Все про:Борисполь (513) наблюдательный совет (262) Укрпочта (358) Мининфраструктуры (736) АМПУ (321)

 Мининфраструктуры объявило конкурсы на госпредставителей в набсоветы "Укрпошты", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы на должности представителей государства - членов наблюдательных советов в АО "Укрпошта", международном аэропорту "Борисполь" и Администрации морских портов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерство инфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня объявили конкурсы о проведении отборов на должности представителя государства - члена наблюдательного совета АО "Укрпочта", Международный аэропорт" Борисполь", Администрации морских портов Украины", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кандидаты должны иметь соответствующее высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, а также безупречную деловую репутацию.

Членом набсоветов госкомпаний не могут быть лица, являющиеся учредителями, акционерами (участниками), руководителями и/или членами наблюдательного совета предприятий либо иных хозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на том же или смежных рынках с компанией в чей набсовет планируют войти

Документы на участие в конкурсах подаются на украинском и английском языках до 18:00 2 декабря для набсовета "Укрпошты" и 3 декабря - для АМПУ и аэропорта. Результаты отбора будут обнародованы в течение тридцати календарных дней от завершения

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162014
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Газ Газпром Донбасс Евросоюз Зеленский Крым НБУ Россия Эстония
 
 
 
 
 
 вверх