 Более 9 тысяч потребителей газа стали новыми клиентами "Львовгаз Сбыта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Численность клиентов увеличивается за счет новостроек и их газификации. В частности, активный прирост бытовых потребителей наблюдается во Львове - это 7199 новых домохозяйств. Еще 619 новых потребителей компания получила в Стрыйском районе и 600 в Яворивском районе.

"Как показывает наша клиентская база, среди всех видов топлива жители не только Львова, но и области предпочитают именно природный газ. Хотя не секрет, что в сельской местности, отдельные потребители в целях экономии возвращаются к пользованию дровами, как альтернативным видом топлива", - говорит директор "Львовгаз Сбыта" Павел Майк.

Клиенты "Львовгаз Сбыта", которые используют газ для бытовых нужд, потребляют его больше всего.

"Обслуживание таких потребителей является наиболее затратным и трудоемким, ведь требует от компании организации ежедневного приема клиентов и обработки обращений, изготовления и доставки счетов, обеспечение работы Контакт-центра, других информационно-консультационных и платежных сервисов и тому подобное", - сообщает компания.

Компания напоминает, что для решения газовых вопросов "Львовгаз Сбыт" наладил систему консультаций как в отделениях компании, так и с помощью Контакт-центра. Кроме того, для клиентов доступны онлайн сервисы: Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), чат-бот 7104 в Viber.