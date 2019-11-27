 США запретили Boeing выдавать сертификаты годности на самолеты 737 MAX

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"В общественных интересах и в интересах безопасности требуется, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX",— сообщила FAA в письме Boeing.

Ранее работа по выдаче сертификатов производилась совместно с авиакомпанией. Теперь ее не допустят к этой деятельности, так как у FAA нет информации, что Boeing "располагает функциональными процессами контроля и проверки качества". Также агентство не уверено, что другие процедуры в авиакомпании соответствуют стандартам.

В марте 2019 года все авиакомпании перестали использовать самолеты 737 MAX из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии. В двух крушениях погибли 346 человек.