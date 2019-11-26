 CБУ обнаружила схему импорта автомобилей из США по заниженной стоимости

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица, Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин", – сказано в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен.

"Во время следственных действий в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконное растаможивание авто. По результатам следственных действий решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей", – сообщают в СБУ.

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Кроме того, СБУ установило частное предприятие, которое в нарушение требований Налогового кодекса не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 млн грн по реализации транспортных средств.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В ноябре все 16 таможен новой Государственной таможенной службы были зарегистрированы и назначены исполняющие обязанности руководителей.