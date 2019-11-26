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 Фонд гарантирования начал выплаты крупным вкладчикам "ВТБ Банка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал частичное удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди реестра акцептованных требований находящегося в стадии ликвидации "ВТБ банка" в сумме 225,29 млн грн, что составляет 35% общей суммы их требований.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Выплаты будут осуществляться в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов "ВТБ банка" пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору четвертой очереди.

К четвертой очереди относятся требования вкладчиков-физических лиц на сумму больше гарантированной, то есть более 200 тыс. грн и проценты, начисленные в период временной администрации.

Как уточнили в пресс-службе Фонда, по состоянию на 26 ноября полностью погашены требования кредиторов второй (3,97 млн грн) и третьей (955,29 млн грн) очередей реестра акцептованных требований "ВТБ Банка", также банк полностью рассчитался с обеспеченными кредиторами, выплатив вне очереди 95,3 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161942
 
 
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