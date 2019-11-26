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 Регуляторная политика, Финансы, Макроэкономика
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Все про:налоги (993) рейтинг (597)

 Украина опустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина спустилась на 11 пунктов, до 65 места, в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно исследованию, бизнес тратит 327,5 часа в год на налоговый учет, а по длительности учета НДС Украина заняла 176 место из 190.

Согласно материалам исследования, Польша спустилась с 69 места на 77, Молдова улучшила свой показатель с 35 до 33 места, Беларусь не изменила свое место в рейтинге – 99, а Россия опустилась с 53 на 58.

Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

Напомним, в прошлом году Украина также потеряла 11 позиций и выбыла из топ-50 стран по легкости уплаты налогов, опустившись на 54 место с 43 годом ранее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161938
 
 
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И это же ОНО только начало президентствовать. "Да-дайте-вы-ему-паработать!"
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