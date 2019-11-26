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Все про:госдолг (442) Минфин (1245) ОВГЗ (295) облигации (675)

 Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 12,4% годовых

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 26 ноября, привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 2,39 млрд грн, по сравнению с 1,32 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, самые длинные – четырехлетние ОВГЗ – были проданы на 2,39 млрд грн при спросе 7,67 млрд грн, тогда как от продажи шестимесячных облигаций поступило всего 2,4 млн грн, а на покупку годичных ценных бумаг и вовсе не поступило заявок.

"Краткосрочные инструменты не заинтересовали инвесторов, тогда как практически весь спрос был сконцентрирован на 4-летних ОВГЗ и превысил предложение в 3 раза. Благодаря высокому спросу и эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, стоимость ОВГЗ в очередной раз снизилась", – отмечают в пресс-служба Министерства финансов.

Так, средневзвешенная ставка доходности по 4-летним государственным облигациям составила 12,4% (снижение на 90 базисных пунктов).

Перед этим Минфин предлагал четрехлетние ОВГЗ 5 ноября, когда от их продажи поступило 2,31 млрд грн при спросе 12,47 млрд грн. Тогда ставка по 4-летним ОВГЗ составила 13,3% (в последний раз перед этим четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%).

Как сообщалось, в ходе прошлого аукциона 19 ноября Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1,32 млрд грн, по сравнению с 10,9 млрд грн неделей ранее, когда размещались долларовые ценные бумаги.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161933
 
 
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Доходность облигаций все время снижается. Это хорошо.
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А ведь всего-то навсего прихлопнули коррупцию топ-уровня. Чиновники топ-уровня не распиливают бюджеты и не выводять распиленные деньги в оффшоры. И вот вам результат: гривна укрепляется, доходность облигаций падает, спрос на украинские бумаги растет.
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єто вам зеленский в ютубчике расcказивает?
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ты болен? мы тупо берём деньги в кредит от инвесторов под проценты...поэтому счас доллар упал, а весной, когда первые трёхмесячные бумаги надо будет возвращать да ещё с процентами, будет курс 50 грн/1 долл... борьба с коррупцией тут ни при чём вообще. тем более что её нет) борьбы этой
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Ясно. Летим по "звизде.Как рашка с дефолтом
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