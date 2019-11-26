 Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 12,4% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

В частности, самые длинные – четырехлетние ОВГЗ – были проданы на 2,39 млрд грн при спросе 7,67 млрд грн, тогда как от продажи шестимесячных облигаций поступило всего 2,4 млн грн, а на покупку годичных ценных бумаг и вовсе не поступило заявок.

"Краткосрочные инструменты не заинтересовали инвесторов, тогда как практически весь спрос был сконцентрирован на 4-летних ОВГЗ и превысил предложение в 3 раза. Благодаря высокому спросу и эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, стоимость ОВГЗ в очередной раз снизилась", – отмечают в пресс-служба Министерства финансов.

Так, средневзвешенная ставка доходности по 4-летним государственным облигациям составила 12,4% (снижение на 90 базисных пунктов).

Перед этим Минфин предлагал четрехлетние ОВГЗ 5 ноября, когда от их продажи поступило 2,31 млрд грн при спросе 12,47 млрд грн. Тогда ставка по 4-летним ОВГЗ составила 13,3% (в последний раз перед этим четырехлетние бумаги размещались в мае по ставке 16%).

Как сообщалось, в ходе прошлого аукциона 19 ноября Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 1,32 млрд грн, по сравнению с 10,9 млрд грн неделей ранее, когда размещались долларовые ценные бумаги.