 Скандальный дом-монстр на Подоле может угрожать опасности жильцов, – советник Кличко

Об этом во время брифинга заявил советник Киевского городского головы Максим Бахматов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской администрации.

"Это не только архитектурное безобразие, но и реально опасное здание для тех, кто купил там квартиру, к сожалению. И мы, как город, должны думать не только об архитектурном ансамбле Подола, а еще беспокоиться о безопасности граждан, которые могут жить на верхних этажах", – подчеркнул Бахматов.

По словам советника Кличко, застройщики нарушили нормы безопасности, не учли степень огнестойкости, о чем свидетельствуют выводы ГУ ГочЧС.

"Облицовка наружных стен здания выполнялось с помощью горючих материалов (пенопласт) без учета степени огнестойкости здания", – рассказал Бахматов, отметив, что здание может угрожать и соседним домам.

Советник Киевского городского головы, член Комиссии по проверке информации о резонансных объектов строительства Владимир Бондаренко подчеркнул, что на верхних надстроенных этажах здания не было предусмотрено расположение квартир.

"Это апартаменты квартирного типа, где не предусмотрены помещения общего назначения, а набор помещений для обслуживания апартаментов – минимальный. То есть это означает, что там располагаются помещения для временного пребывания людей – например, отель или хостел. Но это не жилой дом. Именно поэтому прикрываться "счастливыми обладателями квартир", застройщику пожалуй, не стоит", – подчеркнул Бондаренко.

Он также выразил надежду, что завтра Хозяйственный суд перейдет в стадию судебных прений, и, соответственно, вскоре будет получено судебное решение.

"С 2017 года, когда был подготовлен экспертный вывод судебной экспертизы, уже 2 года у нас нет сомнений, что строительство происходило с нарушениями; что технически надстроенные этажи можно демонтировать", – напомнил Бондаренко.

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Как сообщалось, в сентябре застройщик ЖК "Подол Престиж" по адресу ул. Нижний Вал, 27-29, который больше известен киевлянам, как "дом-монстр на Подоле", возобновил строительные работы.

Перед этим в апреле Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ по объекту на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Напомним, дело "дома-монстра" на Подоле рассматривается с декабря 2014 года, когда Киевский городской совет обратился в суд Хозяйственный суд Киева с иском к ООО "Патели Лизинг" об обязательстве снести надстроенные этажи, которые застроены с отклонением от утвержденной (согласованной) проектной документации за счет ответчика.