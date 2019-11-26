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 Власти Винницы заказали реконструкцию аэродрома за 900 миллионов

КП "Аэропорт Винница" Винницкого городского совета 22 ноября по результатам тендера заказало ООО "Дорожное строительство "Альтком" реконструкцию аэродрома за 896,88 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года компания выполнит дорожные работы и обустроит инженерное обеспечение.

В частности, субподрядчик ООО "Энергосинтез-2006" обустроит все аэродромное оборудование, а также сети электроснабжения, связи и управления на 21% от общей стоимости подряда.

Гарантийный срок на капитальные конструкции составляет 10 лет, а на некапитальные – 4 года. Размер обеспечения исполнения договора составляет 2,5% от его стоимости.

Цена нынешней сделки на 7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 962,61 млн грн.

После ряда отклонений и обжалований в АМКУ к торгам не допустили шесть компаний, в том числе из Турции и Азербайджана.

Единственным допущенным конкурентом оказалось ООО "Альтис-Констракшн" из корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины. Никто не снижал цену на аукционе.

Победитель "Альтком" принадлежит голландской фирме "Альтком Б.В." компании Altcom Global N.V. из Нидерландов и донецкого ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком" Александра Тисленко и Сергея Павличева. Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников.

Харьковским субподрядчиком "Энергосинтез-2006" (старое название – "ИДМ-Сервис") Елены Переверзевой руководит Дмитрий Деревянко. Ранее учредителями были Андрей Вишар и Александр Черепинский. Второй ранее был совладельцем ООО "Топ-Сервис-Инвест", которым руководит Кирилл Левин, бизнес-партнер экс-нардепа от БПП Александра Грановского.

Соучредителем "Топ-Сервис-Инвест" является ООО "Межрегиональный Инвестиционный Союз" панамской "Танагер Холдингс Лимитед Инк", конечным бенефициаром которой сейчас указан Виталий Вайнштейн из Германии, а ранее был россиянин Михаил Андреев.

Киевский "Межрегиональный Инвестиционный Союз" был прописан в БЦ "Евразия" по ул. Жилянская, 75, где располагалась приемная Грановского, которого в СМИ называли неофициальным куратором судов и прокуратуры во времена президентства Петра Порошенко.

Сам Александр Грановский отрицал какую-либо связь "с бизнесменами из Харькова".

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Как сообщалось, по денным Госагентства инфраструктурных проектов, в целом на реконструкцию аэропорта Винницы планируется потратить 2,2 млрд грн, из которых в 2019 году – 1,01 млрд на первую очередь проекта.

В первую очередь проекта реконструкции входит: реконструкция покрытия взлетно-посадочной полосы, частичная реконструкция перрона, освещение, радиотехническое и метеорологическое оборудование, кабельная сеть и инженерные сети электроснабжения и связи. Это позволит принимать все типы авиасудов класса "В", "C" и, частично, "D" (Boeing 767-200, 767-300)/

Винницкий аэропорт построен в 1983 году. В августе 1997 года аэропорт был включен в перечень предприятий и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

С 1999 по 2008 год аэропорт принимал лишь чартерные рейсы. С 2013 года из аэропорта начала осуществлять регулярные рейсы авиакомпания "Мотор-Сич", с 2014 – авиакомпания Yanair, с 2016 года – авиакомпания МАУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161917
 
 
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