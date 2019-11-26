 "Укрзализныця" отменила тендер на покупку российского угля по завышенной цене

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о закупке 2,9 тыс. тонн угля марки ДГ для обеспечения пассажирских поездов на 2020 год.

Кравцов подчеркнул, что пока никаких договоров на поставку не заключено.

"Тендер отменен. Будет проведено служебное расследование по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке", – отметил глава "Укрзализныци".

Кравцов добавил, что в ближайшее время информация об отмене тендера будет внесена на веб-портал государственных закупок ProZorro.

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Как сообщалось, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" 19 ноября по результатам тендеров сообщил о намерении заключить 5 соглашений с ООО "Раксел" о поставке 2,9 тыс. тонн угля на 12,49 млн грн.

Фирма "Раксел" в подтверждение наличия угля предоставила контракт с фирмой GMV Trading Company Kft (Венгрия, созданная в декабре 2018 года, директор Валентин Тодорчук). В контракте указано, что топливо вывозится с таможенной территории России.

Победитель по требованию тендерной документации предоставил справку, что не планирует поставлять уголь, добытый на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области.

При этом цена угля оказалась вдвое выше сентябрьской цены по формуле "Роттердам +" в 1 867-1 966 грн/тонн.

Кроме того, ранее в ноябре другие филиалы самой "Укрзализныци" заказывали такой уголь несколько дешевле. Так, "Пассажирская компания" законтрактовала его по 3 849-3 899 грн/тонн, "Львовская железная дорога" - по 3850 грн/ тонн.