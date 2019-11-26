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 Милованов поддержал отмену трудовых книжек

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов одобряет отмену трудовых книжек и устаревших советских норм в Украине.

Об этом Милованов сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"О (трудовых) книжках. Я вообще не понимаю зачем эти книжки. В других странах я их не видел. Но вопрос более широкий - что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, во время масштабной цифровизации, все можно решить через создание простого электронного реестра", - написал Милованов.

Он отметил, что вместо книг можно внести должность работника в существующий реестр, так как вся информация о трудовой деятельности еще с 2000 года - в единой базе данных.

"Если трудовой стаж начался после 2000 года, то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе. А до 2000 - ок, возможно, нужна будет информация из книги при внесении в реестр. Что еще нужно отменить и заменить реестром или просто забыть как далекое прошлое?" - отметил Милованов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3161906
 
 
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С трудовой книжкой дурите людей, а после сбоя системы или "сбоя системы" вааще людей ни с чем оставите!
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